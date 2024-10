Moda cinese al posto delle caramelle

Chiuso il negozio di dolci e caramelle all’angolo tra Banchi di Sopra e via dei Rossi, apre un’altra attività commerciale. Ma i negozianti del centroo storico non festeggiano: "Si tratta dell’ennesimo negozio gestito da imprenditori cinesi – annunciano delusi –. Ormai sono gli unici che investono a Siena... ".

In effetti sulla vetrina, mentre sono in corsi i lavori di ammodernamento del fondo, c’è un cartello per la ricerca di personale con una mail di chiara ispirazione orientale. Secondo i rumors, si tratterebbe di un negozio di abbigliamento molto simile a quello aperto al posto della libreria Feltrinelli. I commercianti senesi lanciano un appello al Comune: "Perché non istituire un regolamento ad hoc per aprire in centro?".