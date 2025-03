Mociano e Monticiano, Calamassi mossiere

Stretta di mano (e intesa) fra il mossiere Andrea Calamassi e il Comune. Sarà ancora lui, diventato una sicurezza non solo per l’addestramento ma anche nei palii fuori Siena, ad abbassare il canape quando si svolgeranno i galoppi a Mociano e poi a Monticiano. L’ha stabilito da tempo palazzo pubblico con una determina dove viene definito come "una figura di grande professionalità sulla procedura e sui tempi della mossa nonché sui vari meccanismi di sgancio del canape, acquisita nei molti anni di esperienza". Calamassi è dunque una sicurezza.

Il compenso netto per ciascuna delle dieci giornate previste dal Protocollo equino sarà di 150 euro per un totale di 1500.