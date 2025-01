Missione in 3 ospedali di Uganda e Kenya per i medici delle Scotte

Prosegue il grande impegno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale. A novembre e dicembre si è svolta una missione in Uganda e in Kenya da parte di operatori sanitari in Uganda al Pope Jhonn XXIII Hospital Aber, e in Kenya al Ruaraka Uhai Neema Hospital di Nairobi e al North Kinangop Catholic Hospital. L’Aou Senese è coinvolta nella formazione sulle cure essenziali al neonato e alla madre e all’elaborazione e consolidamento di procedure e buone pratiche in ambito perinatale in Kenya dal 2005 e in Uganda dal 2012.