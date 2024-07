Miss Italia 2024, bellezze in passerella. La semifinale regionale sarà in Fortezza

A Siena la semifinale regionale di Miss Italia 2024. Appuntamento con il celebre concorso di bellezza domenica 4 agosto alle 21.30 in Fortezza Medicea per le semifinali di Miss Toscana 2024. Nel corso della serata sfileranno in Fortezza circa cinquanta ragazze provenienti da tutta la regione. Tra queste ne saranno selezionate ventisette che saranno le protagoniste della finale di Miss Toscana 2024 in programma il prossimo 1 settembre. La serata sarà presentata da Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai. Nelle vesti di co-presentatrice Cristina Cellai, originaria di Castellina in Chianti, classificatasi seconda a Miss Italia 1997 e a Miss Europa 1998. Tra gli ospiti anche Francesca Bergesio, Miss Italia in carica.

Tra la semifinale di Siena e la finalissima regionale, durante il mese di agosto, saranno assegnati otto titoli regionali satellite. Le ragazze che si aggiudicheranno il titolo saranno ammesse direttamente alle pre finali nazionali di Miss Italia i primi giorni di settembre a Numana nelle Marche.