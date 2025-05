Misericordia ‘potenziata’. In piazza Duomo benedetto un altro mezzo di assistenza

Solidarietà alla Misericordia di San Gimignano. In piazza duomo è stato benedetto un altro nuovo mezzo di assistenza per la comunità del parroco e correttore don Gianni Lanini. Alla presenza del sindaco Andrea Marrucci con il governatore Giacomo Bassi e il gruppo dei volontari della prima associazione volontaria di assistenza nata nel 1792. Soprattutto grazie sia ai 400 contribuenti che hanno scelto di devolvere il ‘5 X 1000’ di 11mila euro e sia al contributo di 5mila euro dalla Fondazione Mps dal Bando ‘Moby 2023’ per il sostegno dei mezzi ecologici alle Associazioni del Terzo Settore.

"E’ stato un altro bel giorno di festa di un altro ‘pezzo’ del parco auto della nostra Misericordia dopo l’inaugurazione della nuova Ambulanza per l’emergenza del 118 – spiega con soddisfazione il Governatore Giacomo Bassi –. Voglio ringraziare tutti i contribuenti che decidono di devolvere il 5 x 1000 delle loro tasse alla nostra Misericordia, facendo sì che una parte dei loro tributi non vada a Roma, cioè allo Stato, ma resti a San Gimignano a disposizione delle esigenze della Comunità, come dimostra l’acquisto di questa nuova vettura. Un grazie alla Fondazione Mps per la sensibilità verso le Associazioni del Terzo Settore e per il sostegno sensibile che non viene meno. Infine un grazie sincero al nostro dipendente Andrea Mannucci che dopo quasi 38 anni di onorato servizio, lascia l’incarico di Autista-Soccorritore dipendente della nostra Misericordia per la meritata pensione che sarà sostituito per un altro posto di lavoro. I prossimi impegni della nostra misericordia? La festa patronale dell’Addolorata, con riproposizione del Open Day Mise in piazza a fine settembre, continuare nella ristrutturazione del cimitero della Misericordia di nuovi investimenti, l’acquisto nel 2026 di un nuovo mezzo attrezzato per disabili. Inoltre, chiude Bassi, la valorizzare dell’antica preziosa Pieve della Misericordia nel suggestivo chiostro e con le origini risalenti all’alto medioevo del borgo della Rocca, con aperture al pubblico primaverili ed estive tra fine 2025 ed inizio 2026". Un altro monumentale patrimonio e spicchio del mosaico di San Gimignano. Patrimonio Unesco. Dell’umanità. Romano Francardelli