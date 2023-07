Misericordia in piazza con 85 volontari Le postazioni stabilite nel 1927 dal podestà

In occasione del Palio, la Misericordia di Siena conferma l’impegno nel garantire soccorsi sanitari. Il 2 Luglio ben 85 volontari giallo-ciano hanno presidiato la Piazza al servizio del 118 per l’assistenza sanitaria. Le postazioni di soccorso affidate all’Arciconfraternita sono quelle stabilite nel 1927 dal Podestà Bargagli Petrucci: Casato, Mossa, Onda, Camicia Casato e Fonte Gaia, a cui si aggiunge un Punto di Primo Intervento in via del Casato. In supporto dei volontari anche 7 ambulanze, oltre al consueto Punto di emergenza territoriale presente nella sede storica di via del Porrione. Ma l’impegno della Misericordia non si ferma qui. Da alcuni anni, l’organizzazione ha instaurato una collaborazione con l’Università per Stranieri, che permette la presenza di mediatori linguistici al fine di agevolare la comunicazione con i numerosi turisti presenti durante il Palio: anche quest’anno, due mediatori linguistici sono stati in Piazza con i soccorritori. Fondamentale per l’impiego di così tanti volontari è la collaborazione con le Misericordie della provincia e regione: Abbadia San Salvatore, Asciano, Certaldo, Colle Val d’Elsa, Fiesole, Navacchio, Pistoia, Poggibonsi, Rapolano, Torrenieri e Vicchio.