Misericordia da record Raccolti quasi 40mila euro grazie al 5 per mille

di Marco Brogi

Donazioni 5 per mille Irpef: boom di contributi per la Misericordia di Poggibonsi, l’associazione di volontariato al primo posto in Valdelsa per numero di scelte e di importo erogato. Sono ben 1.509 i poggibonsesi che nella dichiarazione del redditi hanno destinato il 5 per mille alla Confraternita cittadina, che ha messo insieme un vero e proprio ‘tesoretto’: 38.337 euro. La pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate dei risultati delle preferenze 2022 (relativa ai redditi 2021) ha incoronato la Misericordia poggibonsese, 963.ma in Italia per numero di donazioni ed entità dei fondi di cui usufruire. "Ringraziando tutti per la consueta fiducia, ricordiamo che quanto ottenuto servirà per il costante rinnovo degli automezzi, come già avvenuto in passato – spiega il governatore della Misericordia cittadina Vallis Berti –. Che Iddio ve ne renda merito".

Un’attività, quella dell’associazione di volontariato di via Dante, a tutto tondo: trasporti sanitari a supporto del 118, trasporti sociali, Emporio della Solidarietà, protezione civile. Un’azione a 360 gradi che non si ferma mai, soprattutto nell’emergenza, settore che è stato potenziato con l’arrivo di nuovi soccorritori di livello avanzato. Intanto, alla Misericordia di Poggibonsi è in corso un’altra importante iniziativa: la raccolta di medicinali inutilizzati non scaduti. Iniziativa in collaborazione con il Centro Missionario Medicinali Onlusi di Firenze, che distribuisce quanto raccolto alle famiglie in condizioni economiche disagiate, il cui numero purtroppo continua ad aumentare. Possono essere consegnati alla Confraternita tutti i farmaci non scaduti, anche in confezioni (blister o bustine) già iniziate. Non vanno bene i farmaci scaduti, flaconi o tubetti già aperti, i prodotti da conservare in frigo. Il materiale deve essere collocato negli appositi raccoglitori, ben visibili, che si trovano presso la sede della Misericordia, in via Volta, tutti i tutti i giorni dalle 8 alle 20, oppure può essere depositato al distretto Usl in via della Costituzione e negli studi medici in via del Commercio e in piazza Industria il lunedì e venerdì in orario di ambulatorio, "Nel mondo 2 miliardi di persone non hanno accesso alle cure essenziali – fa notare la Misericordia – aiutateci ad aiutare". Anche stavolta, ai poggibonsesi non farà difetto la generosità.