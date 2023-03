Misericordia Bassi Governatore "Ringrazio chi mi ha espresso sia fiducia che collaborazione"

Riconfermato all’unanimità a Governatore della Arciconfraternita Misericordia di San Gimignano Giacomo Bassi alla guida della centenaria (1792) ‘pia istituzione’ delle torri. A fianco di Bassi tornano il Vice Michele Bartaloni, la segretaria Lidia Tabani l’Ispettore dei servizi Giacomo Pagliai. In consiglio (magistrato) Eliana Fioravanti, Andrea Di Marco, Nino Errico con i nuovi consiglieri Paola Castaldi e Vincenzo Castagna.

"Ringrazio chi mi ha espresso fiducia e collaborazione per questo secondo triennale mandato a Governatore per rappresentare la nobile Associazione". Il primo pensiero di Bassi. "Questa scelta – aggiunge –, mi consente di continuare ad occuparmi della comunità come ho fatto negli ultimi tre anni nella nostra Misericordia e, prima ancora, per altri dieci da Sindaco della Città. Sono però altresì preoccupato – continua Giacomo Bassi –, per le forti responsabilità che l’incarico comporta perché dovremo mettere in campo forti investimenti nei prossimi mesi per continuare con il lavoro di rinnovare i mezzi di soccorso, potenziare il nuovo e funzionale Centro Medico ‘Medicinsieme’, valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale e continuare nella manutenzione straordinaria del cimitero con le risorse disponibili che purtroppo non sono molte. Continueremo a rivolgerci alla Città, alla popolazione, al mondo economico e le istituzioni per un aiuto a trovare le risorse necessarie per continuare ad impegnarci nell’esperienza della Rete Sociale di San Gimignano con le altre Associazioni di assistenza alle persone; Auser, Centro Ascolto Caritas, Donatori di Sangue Fratres e San Gimignano Solidale. Siamo pronti, ricorda ancora Bassi, per sviluppare cultura nel volontariato di partecipazione attiva alla solidarietà e abbattere il più possibile il muro dell’indifferenza che allontana persone e molti giovani dall’impegno concreto e siamo altresì pronti con il primo campo da coltivare nell’ambito scolastico con i ragazzi delle terze medie". Un accorato messaggio di solidarietà. Per mercoledì 15 marzo alle 21,30 nella sede di via San Matteo la prima assemblea generale della Misericordia con all’ordine del giorno la relazione del Governatore e approvazione del bilancio consuntivo 2022.

Romano Francardelli