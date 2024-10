Miralaghi si fa bello: a Sarteano partono le asfaltature di vie e marciapiedi

Sarteano (Siena), 7 ottobre 2024 – Miralaghi si fa bello: in partenza a Sarteano asfaltature di vie e marciapiedi. Sta per partire la prima parte di una serie di asfaltature deliberate dalla giunta comunale di Sarteano per riqualificare importanti zone della cittadina. Le prime a essere interessate saranno due importanti arterie cittadine: partono infatti a Sarteano le asfaltature di viale Miralaghi e via Trasimeno, a servizio di un’area popolata da quasi un quinto dei residenti sarteanesi.

Si tratta delle due prime asfaltature alle quali seguiranno, nei prossimi tempi, la riqualificazione dell’accesso a Parco Marietti-Dezzoni (i giochini di via del Cappuccini) e dei marciapiedi che lo raggiungono e il rifacimento del manto stradale di via Firenze. L’inizio dei lavori al Miralaghi è previsto per martedì 8 ottobre e interesserà la riquadratura delle piante e delle aiuole del viale principale. I lavori avranno la durata di circa un mese e, dopo la riquadratura delle aiuole, è prevista la riasfaltatura dell’intero viale.

Infine, dopo alcuni interventi previsti sulla conduttura dell’acqua ad opera di Acquedotto del Fiora, si procederà alla riasfaltatura di Viale Trasimeno. L’importo totale della prima serie di asfalti è di 140mila euro, e comprende anche la verniciatura dei lampioni e l’installazione di nuove panchine. Durante i lavori, viene precisato in una nota stampa, che avranno inizio martedì 8 ottobre alle ore 8 della mattina, alcune aree debitamente segnalate di Via Miralaghi, saranno intercluse al parcheggio. “Abbiamo stanziato oltre 350 mila euro dal bilancio comunale per mettere in cantiere delle opere di riqualificazione di cruciale importanza – è il commento del Sindaco di Sarteano, Francesco Landi – Oltre a Viale Miralaghi e Via Trasimeno, sono previsti nei prossimi mesi altri importanti lavori pubblici per la nostra cittadina. Sarà infatti adeguato l’accesso ai giardini di Parco Dezzoni (“i giardini con l’erba” come li chiamano i nostri ragazzi), per consentire l’accesso anche ai portatori di handicap”. “Inoltre - aggiunge il primo cittadino di Sarteano, Francesco Landi - verranno riqualificati tutti i marciapiedi che consentono il raggiungimento del parco e, infine, sarà asfaltata la carreggiata di via Firenze, arteria che viene utilizzata intensamente soprattutto per raggiungere le scuole”. I lavori comporteranno dunque qualche disagio, ma si pensa ai benefici che questi lavori comporteranno: “Alla cittadinanza chiediamo un po’ di pazienza per i disagi che i lavori comporteranno – conclude il sindaco - Certi, però, che ne varrà la pena”. Maurizio Costanzo