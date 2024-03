Milone va in pensione. Il nuovo questore sarà Ugo Angeloni . Arriva il 2 maggio

di Laura Valdesi

SIENA

E’ stato nominato il nuovo questore di Siena: si tratta di Ugo Angeloni, 60 anni, che nell’ultimo triennio è stato comandante della polizia locale di Roma Capitale. Un compito particolarmente delicato, visti i problemi della città. Pietro Milone, che è giunto a Siena da Imperia il primo ottobre 2021, andrà infatti in pensione. Ma il passaggio di testimone fra i due avverrà soltanto il 2 maggio prossimo. Siena perde dunque un detective di grande esperienza che ha tra l’altro guidato il gruppo di polizia giudiziaria creato per smantellare la banda della Magliana. Lui il poliziotto che prese infatti Maurizio Abbatino.

Angeloni arriverà in città a poche settimane da uno degli eventi più importanti per Siena, la Carriera di Provenzano anche se potrà contare su uno staff ormai collaudato e che sa bene quale è il contesto e le relative procedure. Comunque il futuro questore conosce bene la Toscana perché dal novembre 1990 al 1993 è stato vice dirigente del commissariato di Carrara e, più di recente, dal luglio 2016 al 31 dicembre 2019 ha svolto l’incarico di vicario del questore di Massa Carrara. Dirigente superiore della polizia di stato, per quasi sei anni ha diretto la I divisione servizio controllo del territorio della direzione centrale anticrimine, fra il 2010 e il 2016. L’ultimo incarico importante è arrivato, come detto, nel dicembre 2020 quando la sindaca di Roma Virginia Raggi gli aveva affidato il comando della Polizia locale che richiede fermezza ma anche grande equilibrio stante gli enormi problemi attraversati dalla Capitale.

Terminato l’incarico triennale nel dicembre scorso, ad Angeloni dopo pochi mesi è stato conferito l’incarico di questore di Siena dal 2 maggio visto il pensionamento di Milone. Che ha condotto a termine con i suoi uomini operazioni importanti, a partire dagli arresti per l’omicidio di Largo Sassetta ai blitz che hanno consentito di smantellare centrali di spaccio della droga nei boschi intorno a Siena e in provincia. Ponendo sempre grande attenzione ai giovani e ai comportamenti a rischio, sollevando il velo sulla baby gang di sole femmine che terrorizzava le coetanee.