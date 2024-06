Mille Miglia, la rabbia di Fabbrizzi: "Patti non rispettati, che amarezza"

"La Mille Miglia è un museo viaggiante di auto storiche che dimentica lo storico tracciato". Il sindaco di Radicofani Francesco Fabbrizzi manifesta tutta la sua amarezza per il mancato passaggio della carovana delle auto d’epoca dalò paese. "Abbandonare il percorso della Val d’Orcia, il ponte di San Quirico con una scultura di Nuvolari posta, da anni, alla fine del ponte. Come dimenticare le storiche curve de ’Le Conie’, i paesaggi della nostra zona. Significa non ricordare i punti fondamentali della Mille Miglia. Lo scorso anno – prosegue il sindaco – con i colleghi dei comuni della zona avemmo un incontro con gli organizzatori. Ci fu un’intesa, sostenemmo, per quanto possibile, l’iniziativa con un contributo. Nulla di scritto ma credevamo che quella intesa non sarebbe stata disattesa l’anno successivo. Ci dispiace, credo che anche i neo sindaci degli altri comuni siano amareggiati di non vivere questa giornata di festa. Attesa sulle nostre strade perché, come sempre, era un appuntamento sentito. In tanti mi chiamano per sapere gli orari. Ma quest’anno la Mille Miglia non transita per i paesi che toccano la Cassia".

Sinalunga invece, al riguardo, festeggerà qualcosa di storico. Per la prima volta la Mille Miglia, la gara con un fascino coinvolgente, auto d’epoca bellissime, nome iconico conosciuto in tutto il mondo, passerà in questo territorio con Piazza Garibaldi che sarà "l’epicentro". Era stato costituito un Comitato organizzatore che si è dato da fare trovando il sostegno dell’amministrazione comunale e di tanti sponsor. "Le auto arriveranno a Sinalunga - spiega Giuseppe Bartolozzi, il "motore" di questa idea e che da tempo sognava il passaggio della Mille Miglia a Sinalunga - uscendo dal Raccordo e dalle 13 circa saranno in Piazza Garibaldi per la punzonatura, un’operazione di controllo. Il pubblico avrà tempo per ammirare le auto, oltre tre ore, sarà un bel pomeriggio. Ci siamo organizzati con uno speaker, ci sarà anche modo di raccontare il nostro territorio. Le auto d’epoca saranno anticipate dalla sfilata di bellissime Ferrari". Da Sinalunga la carovana di quella che è stata ribattezzata come "la corsa più bella del mondo" ripartirà in direzione di Asciano, Siena, Radda in Chianti, con la quarta tappa che terminerà poi a San Lazzaro di Savena. Una curiosità: al via della Mille Miglia di quest’anno anche un grande dell’automobilismo come Jacky Ickx e Giancarlo Fisichella, tra i piloti italiani più forti di sempre.

Massimo Cherubini

Luca Stefanucci