Milena Vukotic ’raddoppia’ agli Oscuri

Dall’annuncio del David di Donatello alla carriera (che le sarà consegnato il 3 maggio a Cinecittà), al palco degli Oscuri, a Torrita di Siena. Milena Vukotic, che è stata ’felliniana’, in Giulietta degli spiriti, e ’fantozziana’, per sette volte accanto a Paolo Villaggio, sarà infatti in scena sabato, con la commedia ’A spasso con Daisy. Un’opportunità preziosa per vedere all’opera una straordinaria attrice, classe 1935, che ha percorso una carriera forse inimitabile, tra cinema, teatro e televisione. Il pubblico lo ha capito prima dell’anticipazione del prestigioso riconoscimento, mandando subito esaurita la rappresentazione delle 21,15; è stata così messa in cartellone una pre-serale, alle 19. La regia è di Guglielmo Ferro, altri interpreti Maximilian Nisi e Salvatore Marino.

Diego Mancuso