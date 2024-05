Benitos batte. Tale e quale . Colagè: "Avanti così"

Gli ingredienti per una bella giornata di corse c’erano tutti. Caldo, bella pista, pubblico delle grandi occasioni. Manca meno di un mese all’estrazione delle Contrade, l’aria è frizzante. Fra i fantini c’è agonismo. A rompere il ghiaccio è Elias Mannucci su Tiepolo, baio di 12 anni su cui il fantino punta. E vince. Conferma buone qualità Chiosa, montato da Federico Fabbri che è secondo, terzo Giovanni Puddu su Ares Elce. Bene anche Putzu su Donrodrigo che ha richiamato il cavallo. Tanti dirigenti, fra una corsa e l’altra, al van di Scompiglio che ieri compiva 43 anni. Qualcuno gli aveva mandato gli auguri già all’alba. Ad assistere alle corse anche Valeria Incastrone, che ha seguito le orme del padre diventando veterinario. Lavora alla clinica con lui. Accanto a lei un neo laureato senese, sempre in veterinaria, che partirà a breve per l’Irlanda: si tratta del figlio di Marco Tansini, Giulio.

Il primo brivido, in corsa, lo riserva Niccolò Francesconi che va giù da Distintu, baio di 5 anni, al melo secco. Il cavallo battaglia e vince scosso, buon secondo Sebastiano Murtas su Zentiles, terzo Francesco Caria su Donna Rosa. Va giù per via del canape Mannucci da Criptha nella terza, dove a dare spettacolo è Fabbri su Tale e quale che ci prova (senza dare a tutto gas, però) a superare Antonio Mula su Benitos che vince. Terzo Putzu su Diodoro. "E’ andato molto forte, maneggevolissimo, bravo, sveglio. Ha vinto la corsa a Piancastagnaio e poi entrambe quelle dell’albo. Ha già fatto la notte, potrebbe correre il Palio", dice Dario Colagè che allena Benitos.

Dopo l’infortunio a Chessa nella quarta corsa, i fantini hanno scelto di concludere comunque l’addestramento. I veterinari del Comune non hanno richiesto loro però il serio impegno. Il cavallo Comancio che doveva essere montato da Chessa nella sesta batteria è stato affidato a Michel Putzu.

La.Valde.