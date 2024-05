Il camper sale in vetta. L’export del distretto vicino al miliardo di euro

Le specializzazioni distrettuali e i poli tecnologici toscani hanno chiuso il 2023 con una crescita del +4,4%,superiore rispetto alla media italiana che si è attestata a +2,3%. Le esportazioni del 2023 sono state pari a 31,2 miliardi di euro, con un incremento di 1,3 miliardi rispetto al 2022. E’ quanto emerge dall’analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, illustrata a Firenze da Alessandro Sordi, Vice Presidente Confindustria Toscana Centro e Costa, e Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. Il Monitor dei Distretti della Toscana al 31 dicembre 2023 ha confermato ancora una volta la centralità dei distretti e dei Poli tecnologici toscani nell’economia regionale, che rappresentano il 55% delle esportazioni totali.

Un apporto fondamentale ai positivi risultati del 2023 è fornito principalmente dal balzo del Polo farmaceutico toscano che ha registrato una crescita del +38,8%. I poli della farmaceutica e biomedicale hanno realizzato esportazioni per 7,8 miliardi con una crescita di 2,1 miliardi. Il polo più rilevante è quello della farmaceutica che ha mostrato crescite significative in tutti i territori monitorati con variazioni del 30% per le province di Firenze e Lucca e punte del 54% per la provincia di Siena. Grazie ai risultati brillanti di tutte le aziende farmaceutiche, a partire da Gsk, che operano nell’area senese.

Gli Stati Uniti si confermano al primo posto tra i mercati di sbocco. Nel biomedicale la crescita si è attestata al +23% con buoni andamenti di vendite verso gli Stati Uniti e soprattutto verso la Svizzera che nel 2023 è diventata il secondo mercato di riferimento. Va poi segnalato il balzo dei valori esportati in Cina, divenuta il quinto mercato.

Altro record, quello della camperistica in Valdelsa. Con un balzo del 35% delle esportazioni, il distretto del camper chiude il 2023 con una crescita di oltre 250 milioni rispetto al 2022, nonostante il calo delle immatricolazioni registrato a livello europeo nei primi nove mesi dell’anno. Parlando di cifre, dai 720 milioni di euro di vendite all’estero registrate nel 2022, le aziende del camper sono passate a 972 milioni di euro, ormai prossime a quota un miliardo.

Il peso della provincia di Siena si fa sentire anche sulla performance dell’Olio Toscano, salito da 817,5 milioni di euro di esportazioni, a 962,8 milioni, con un balzo del 17,8% rispetto al 2022. E sulla flessione, relativamente lieve, -4,6%, dei vini dei colli fiorentini e senesi. Che hanno registrato vendite all’estero per 851,3 milioni di euro nel 2023, 40 milioni in meno rispetto agli 892 milioni del 2022.