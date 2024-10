Micat in Vertice numero 102. La Chigiana apre con Beethoven

Micat in Vertice numero 102. Quattordici concerti, per la nuova stagione dell’Accademia Chigiana, che come tradizione si aprirà ai Rinnovati il prossimo 22 novembre, per Santa Cecilia, con la Nona di Beethoven, in occasione del 200° anniversario della prima esecuzione, e proseguirà fino al 9 maggio, proponendo una rassegna davvero straordinaria, costellata di grandi ospiti e grande musica.

Dopo l’apertura, il programma si sposterà ai Rozzi dove il 29 novembre il Quartetto Gringolts proporrà Mozart e il 4 dicembre si esibirà il pianista e compositore americano Uri Caine. Il 23 dicembre il programma si sposta in Duomo, il Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati. Dal 10 gennaio si torna ai Rozzi con il giovane pianista Kostandin Tashko interpreta grandi classici da Haydn, Bach a Chopin. Il 24 gennaio lo spettacolo ‘Songs’, un viaggio attraverso quattro decenni di creazione artistica di Michael Mantler, il celebre trombettista e compositore viennese che ha rivoluzionato il linguaggio del Jazz. Il 7 febbraio la grande violista Tabea Zimmermann, docente ai Corsi chigiani di alto perfezionamento, si esibirà con il baritono Christian Gerhaher. Il 21 febbraio il Quartetto Klimt. Il 7 marzo l’Ensemble Zefiro, uno dei gruppi barocchi più acclamati a livello mondiale. Il 14 marzo Carolin Widmann, violinista di straordinaria versatilità, e il pluripremiato pianista Gabriele Carcano, presentano un programma incentrato sui capolavori del romanticismo tedesco della seconda metà dell’Ottocento.

Il 21 marzo arriva il celebre pianista Pierre-Laurent Aimard. Il 4 aprile il Trio Nebelmeer si farà apprezzare per l’interpretazione di Suk, Ravel e Saint-Saëns. Il 17 aprile il Coro della Cattedrale diretto da Lorenzo Donati, presenta due cicli di Lieder amorosi e Walzer, composti da Brahms. La serata conclusiva, il 9 maggio è affidata all’Orchestra della Toscana guidata da Diego Ceretta, talento formatosi alla Chigiana con un emozionante programma che si concluderà sulle note di Cajkovskij. "Questa stagione – afferma il presidente dell’Accademia Chigiana, Carlo Rossi – testimonia la straordinaria longevità di una delle rassegne concertistiche più antiche e celebri al mondo, che ha svolto un ruolo cruciale nell’evoluzione musicale del nostro Paese e oltre i confini nazionali". "La nostra proposta per la Stagione 102 – afferma il direttore artistico, Nicola Sani – si articola in un percorso di quattordici imperdibili concerti che attraversano la storia della musica, con capolavori assoluti di tutti i tempi e inedite proposte, portando a Siena i nomi più illustri della scena concertistica mondiale. Questa edizione della Micat in Vertice rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione". Tutti i concerti inizieranno alle 21 e saranno preceduti, alle 20.30, da un’introduzione all’ascolto, curata dal maestro Nicola Sani.

Riccardo Bruni