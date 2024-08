"Mi sono entrati i ladri in casa". A denunciarlo è stato sui social Edoardo Storione, conosciuto a Siena perché responsabile del Milan club di Siena. "Stanotte (ieri, ndr) in strada di Pescaia, alla Colonna San Marco, sono entrati nel mio appartamento. Hanno rubato borsa e borsello dove c’erano tutti i documenti", racconta lanciando un appello: "Se trovate in giro qualcosa a nome mio vi prego di contattarmi. Fate girare, ve ne sarei grato". Spiega poi che i malviventi sono entrati "aggrappandosi alla gronda e al plexiglas sopra al portone e con noi in casa a dormire".

Solo qualche giorno fa era stata denunciata l’intrusione in una casa, sempre nella zona di Pescaia. Divelte addirittura le inferriate a protezione della finestra per entrare nella parte bassa dell’abitazione che era però adibita a studio per cui non hanno trovato nulla di valore. Erano poi entrati nell’appartamento accanto. I residenti si lamentano perché questa è una zona un po’ dimenticata dove servirebbero altre telecamere di sorveglianza. E più controlli.