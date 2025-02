’Mi ci gioco la maschera’ per Carnevale. Tre giorni di festa tra musica e teatro

’Mi ci gioco la maschera’ è il titolo del Carnevale 2025 organizzato dal Comune di Siena con il direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli. Un cartellone di eventi per tutte le età dal 27 febbraio, giovedì grasso, al 4 marzo, martedì grasso.

Si inizia dunque giovedì 27 febbraio dalle 16 in Piazza del Campo, con musica, giochi della tradizione, maschere e trucchi a cura dell’associazione Topi Dalmata. Sabato 1 marzo, pomeriggio dedicato agli ospiti dell’asilo Butini Bourke, dalle 16, con Nasienasi Vip Siena, in collaborazione con Asp Città di Siena; e in serata l’evento per i giovani, con la discoteca nel sottopasso La Lizza, per gli under 18 dalle 16 alle 20 e per gli under 25, dalle 21 alle 24, a cura della Combriccola del Disco con Jungle Events.

Martedì 4 marzo animazione e musica: dalle 16, con partenza da Piazza Salimbeni, lungo le vie del centro storico, spettacolo itinerante dei Buskers con danza, burattini e giocolieri; dalle 18 appuntamento a Fonte Gaia con la Commedia dell’Arte di Luca Rossi ’da Arlecchino e Pulcinella fino a Cassandro’, storica maschera del carnevale senese; e dalle 21 in Piazza del Campo, spettacolo di musica dal vivo con Porthos e la Carnival Band.