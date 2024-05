Meteo, Poggibonsi in tilt. Allagamenti e disagi

Un primo pomeriggio all’insegna del maltempo in Valdelsa. Disagi comunque risolti in maniera abbastanza rapida a Poggibonsi dopo l’improvviso nubifragio che ha interessato il territorio: la prima criticità è stata nel parcheggio di Salceto, che si trova al di sotto del piano stradale e che puntualmente finisce sott’acqua. Difficoltà analoghe in via Cesare Andreuccetti, altra zona non nuova alle conseguenze degli acquazzoni, all’ingresso e all’uscita dell’Autopalio. Allagamenti che hanno suscitato allarme, anche se tutto è rientrato in quaranta minuti come rilevato dagli agenti arrivati sul posto per le opportune verifiche. La Polizia municipale ha sorvegliato i luoghi maggiormente colpiti dalla pioggia, limitando le difficoltà del traffico. Tutto così è tornato ben presto alla normalità sia per gli abitanti che per la circolazione dei mezzi. Viabilità che ha conosciuto qualche problema anche in zone di confine tra Poggibonsi e Barberino Tavarnelle, sia a Chiano che alle Grillaie, lungo la vecchia 429. Le pattuglie della Polizia municipale dei due territori hanno provveduto a ripristinare l’ordinario transito di veicoli.