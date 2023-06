"Messa in sicurezza A breve via ai lavori"

"Sono stato a Badesse fino alle 2, hanno lavorato a lungo con le idrovore. In mattinata ho poi visitato alcune aziende e privati. Siamo vicini ai cittadini, in questo momento ma non solo. C’è stato di tutto nel corso del mio mandato, penso alla pandemia. Adesso gli allagamenti. Per fortuna la situazione si è normalizzata, stiamo liberando le strade dai detriti. E la centrale operativa comunale, subito attivata, resta aperta finché c’è l’allerta meteo", assicura il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini. "Se dovesse piovere ancora dobbiamo essere pronti. Al momento il livello dei corsi d’acqua è rientrato", aggiunge. Non è stata una notte facile. Perché, prosegue, oltre a Badesse si è allagata anche Castellina Scalo. Qui lo Staggia era gonfio, a livello di guardia. Per fortuna domenica notte è calato di un paio di metri verso le 1, facendo tirare un sospiro di sollievo. In due punti però ha esondato e si è intervenuti con le idrovore. Liberato, ad esempio, il piazzale della ’KW’ che produce a Badesse i frigo per i vaccini: all’interno però non è stata raggiunta dall’ondata. "Un grande lavoro di squadra – sottolinea Frosini – con La Racchetta, la Misericordia di Castellina Scalo e il Gruppo trekking senese. Ognuno ha un settore del comune ma ieri l’emergenza era a Badesse per l’evento eccezionale. Da cosa è dipeso? La piena ha interessato sia il fosso della Rota, sia l’Orlando. Lasciatemi dire, però, che al di là di quanto accaduto sono orgoglioso di guidare la prima amministrazione che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di Badesse. Già affidati, inizieranno davvero a brevissimo. Un’opera da 2 milioni – rivendica Frosini – che verrà fatta in tre stralci e realizzata certo non in 15 giorni. Quasi la metà delle risorse derivano da fondi ministeriali. Non sono il sindaco delle chiacchiere ma dei fatti. Le autorizzazioni già tutte incassate". Tanti cittadini hanno puntato ieri il dito sulle opere del Consorzio di bonifica. "Lo solleciterò a fare manutenzione al meglio, terminata l’emergenza scriverò le necessità", conferma il sindaco. Messi ieri sacchi di sabbia, consegnati anche a chi ne ha fatto richiesta. In campo per togliere i detriti Sei. E si è continuato a liberare scantinati e capannoni allagati.

Laura Valdesi