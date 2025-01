Mercoledì si presenta il progetto ’Peace 2’ sulla parità di genere

La parità di genere costituisce uno dei valori fondanti della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, ma è anche uno straordinario motore di crescita e sviluppo sostenibile, tanto che è inserito dall’Onu nell’Agenda 2030 come uno dei capisaldi più rilevanti e urgenti e trasversali agli altri 17 Sustainable Development Goals (SDGs) da raggiungere entro il 2030. In questo quadro e in coerenza con quanto previsto dalla legge 56/ 2014, la Provincia di Siena ha realizzato il Progetto triennale Peace 2 (Progettare E Animare Comunità Educanti 2), elaborato in collaborazione con i Comuni del territorio, l’Ufficio Scolastico Provinciale, le Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione e il tavolo provinciale per le politiche di genere. Il progetto, finanziato con fondi della Regione Toscana, sarà presentato mercoledì alle 12,15 nella Sala dell’Aurora Palazzo della Provincia.