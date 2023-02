Mercoledì prossimo all’istituto Roncalli il ‘Caffé scientifico’

Tornano i ‘Caffè scientifici‘ al "Roncalli" di Poggibonsi. Mercoledi 1 marzo alle 16,30 sarà organizzato online su Microsoft Teams il Caffè Scientifico dal tema "Funzione dei trasportatori di neurotrasmettitori nelle malattie psichiatriche e neurodegenerative" condotto dalla Dottoressa Annalisa Scimemi PHD SUNY Albany, Department of Biology. "Il cervello – spiega Annalisa Scimemi - regola ogni aspetto della nostra vita quotidiana, eppure molti dei meccanismi fondamentali alla base del suo funzionamento rimangono poco chiari. In che modo i neuroni nel cervello si scambiano informazioni tra loro? In che modo la loro attività viene trasmessa attraverso i neuroni in diverse regioni del cervello e come viene modellata dagli astrociti? Nel nostro laboratorio, siamo interessati a comprendere le proprietà funzionali delle sinapsi centrali, le strutture specializzate che convertono l’attività elettrica di un neurone in un segnale chimico per le sue cellule bersaglio".

Fabrizio Calabrese