Mercato nel Campo: eccellenze enogastronomiche e artigianato senese in vetrina

Una tre giorni che vede protagoniste le eccellenze del territorio, una vetrina per i prodotti della tradizione enogastronomica e dell’artigianato. Una eccezionale occasione di promozione per la città e le sue terre.

È partito in una giornata fredda e bagnata dalla pioggia nel pomeriggio, il Mercato nel Campo, ma coperti da sciarpe, cappucci e ombrelli, già ieri, senesi e turisti non hanno mancato l’appuntamento nella Conchiglia, pronti ad assaggiare le prelibatezze esposte, dai salumi ai formaggi, dai dolci tipici ai distillati, o ammirare tante produzioni home made, nel campo dell’abbigliamento o dell’oggettistica.

"Il successo che sta riscuotendo il Mercato nel Campo – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi – non può che riempirci di soddisfazione. L’iniziativa che abbiamo realizzato assieme a Comune, Confesercenti, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna e Confartigianato, sta offrendo l’opportunità ai nostri concittadini e ai molti turisti presenti di conoscere alcune delle produzioni d’eccellenza senesi. L’iniziativa è realizzata anche con il supporto di ‘Vetrina Toscana’, il programma di promozione intersettoriale della Regione e del sistema camerale toscano, realizzato per valorizzare le tipicità attraverso la qualificazione delle manifestazioni enogastronomiche del territorio, assieme a quella dei ristoranti e delle botteghe alimentari. Una manifestazione, il Mercato, che peraltro si integra perfettamente con le attività commerciali senesi".

Proseguono intanto anche gli eventi collaterali legati al Mercato nel Campo. Oggi alle 12, in collaborazione con Coripanf nel gazebo sotto Palazzo pubblico si parlerà di ‘Storia e sapori dei dolci tradizionali di Siena: cosa c’è dietro la sigla Igp dei ricciarelli e del panforte di Siena’. Sempre nel gazebo (dove sono disponibili anche i panettoni solidali a favore delle associazioni della Consulta della Disabilità del Comune), alle 17, in collaborazione con Il Galeone avrà luogo ‘Creazioni Preziose: scopriamo come nasce un gioiello’, un incontro sui segreti di questa antica arte; alle 18 sarà presentato ‘Tosca e il Dott. Lupo’, fumetto noir digitale sui misteri della città e della Toscana, a cura di Marotta e Lacava.