Mercato, i posti passano da 60 a 51

Un appuntamento che da sempre trova un pubblico di affezionati ma che, per vari motivi, non ha più il "vigore" e lo "slancio" di una volta. I mercati settimanali continuano ad esistere nei paesi ma non stanno attraversando il loro periodo storico migliore. D’altronde sono aumentate considerevolmente le possibilità di acquisto per i consumatori, online ma non solo, basti pensare che ai supermercati ormai si trova un po’ di tutto, anche l’abbigliamento e la biancheria. La quotidianità odierna ha quindi fatto perdere la centralità del mercato, senza dimenticare che il tempo a disposizione deve poi combaciare con la comodità, come quella di trovare un parcheggio velocemente. Così è anche a Montepulciano dove è in arrivo una modifica sperimentale che riguarderà i posteggi dei concessionari. Di fatto, la planimetria del mercato settimanale del capoluogo (si tiene il giovedì) viene ridisegnata. L’idea pensata dalla giunta vede di fatto passare da 61 a 50 i posteggi (11 riservati al settore alimentare, 31 al non alimentare, 5 ai produttori agricoli, uno riservato ai portatori di handicap e 2 agli espositori) alla luce anche del fatto che 17 posteggi sono rimasti senza concessionario. Le attività, è stato riportato, sono di fatto calate nell’ultimo quinquennio. E così, mentre la riqualificazione dell’area di piazzale Pietro Nenni è in corso in questi giorni (con la riasfaltatura), presto ci sarà un nuovo look anche per il mercato: i posteggi (per i commercianti) saranno riuniti nella seconda parte di Piazzale Pietro Nenni, mentre, nella prima parte del piazzale, ci sarà il mantenimento di quattro linee di stalli di sosta a pettine per gli autoveicoli. Parcheggi che, ovviamente, saranno a disposizione anche per i fruitori del mercato. La novità dovrebbe entrare in funzione per il mercato che si svolgerà giovedì 12 dicembre.

Luca Stefanucci