Mercato fra annullamenti e nuove date. Il 29 settembre è il recupero del 3 luglio

La giunta comunale ha deliberato l’annullamento del mercato settimanale di viale XXV Aprile di mercoledì 2 ottobre e del mercato agricolo di filiera corta di via Maccari di venerdì 4 ottobre per consentire lo svolgimento del Congresso Nazionale degli Ingegneri, previsto dal 2 al 4 ottobre all’interno della Fortezza Medicea. Dopodiché la giunta ha deliberato di recuperare domenica 29 settembre il mercato settimanale delle merci di viale XXV Aprile non svolto lo scorso mercoledì 3 luglio a causa del rinvio del Palio. L’annullamento dei mercati di mercoledì 2 ottobre e di venerdì 4 ottobre è motivato considerando che il Congresso degli Ingegneri sia "un evento di rilevanza nazionale e di grande ricaduta in termini economici e di immagine sulla città e per il quale sono attese non meno di milleduecento presenze fra congressisti e accompagnatori, per cui si rende necessario garantire la massima accoglienza anche in termini di possibilità di parcheggio". Sarà consentito il recupero delle due giornate di mercato non effettuate in date da stabilire nell’anno 2025 . Il mercato settimanale delle merci di viale XXV Aprile di domenica 29 settembre si svolgerà dalle 7 alle 14.