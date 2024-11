Mercatini a Poggibonsi!. Per quattro fine settimana si accende piazza Matteotti

Mercatini natalizi a Poggibonsi: oggi il via. Realizzati da Confcommercio e Confesercenti, i punti espositivi tornano in una veste rinnovata e anche in una nuova location. Animeranno infatti piazza Giacomo Matteotti per quattro fine settimana. Dodici giorni dedicati all’enogastronomia e all’artigianato con prodotti di qualità e filiera corta. Si comincia con un weekend lungo che ha per protagonista il mondo del gin. Fino a dopodomani 1 dicembre saranno presenti in piazza Matteotti dieci fra commercianti e produttori del settore: Plamb, Dioniso, Iddu, Claves, Visionair, Noon, Midnight lab, Spirito Ardito, Tesla, Dal piatto al Bicchiere. Per tutti la possibilità di degustare e acquistare le diverse varietà. In questo avvio i mercatini avranno anche un orario di svolgimento speciale e un ‘seguito’ particolare perché si prolungheranno anche in alcuni locali di Poggibonsi. Saranno aperti questo pomeriggio-sera dalle 15 alle 22, domani e domenica dalle 12 alle 22. Il momento Gin proseguirà stasera dalle 21 all’Arturo’s Pub e dalle 19 al Ritorno Cocktail & Food e al White Dog, Domani dalle 19 al Geb Garden e dalle 22 al Country Pub. Il secondo week end (6-8 dicembre) dei mercatini natalizi in piazza Matteotti sarà sempre all’insegna dell’enogastronomia con la possibilità di assaggiare e acquistare vini e birra artigianale, oltre che olio, rosolio, pasticceria e panettoni. Il terzo (13-15 dicembre) e il quarto weekend (20-22 dicembre) saranno dedicati agli acquisti del Natale con prodotti di enogastronomia e artigianato (miele, tortellini, vino, olio, rosolio, salumi, dolci, cappelli, fumetti e stampe). Salvo l’orario speciale di questo primo fine settimana, i mercatini saranno aperti il venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Il giorno 1 dicembre sfilerà la Bandaccia, colorata e divertente street band popolare che animerà le vie del centro dalle 17: musica eseguita con strumenti improbabili. Il cartellone complessivo di "Natale a Poggibonsi", organizzazione di Eva events&managment, è promosso da ViaMaestra Centro Commerciale Naturale in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, Fondazione Elsa e con il sostegno del Comune, della Camera di Commercio Arezzo Siena e della Regione. Sabato 23 è avvenuta l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale realizzato grazie a Pro Loco, Amici di Poggibonsi, Avis e Fratres, Misericordia, Pubblica Assistenza, Rioni.

Paolo Bartalini