Mens Sana Scacchi Cinque giovani in gara Tre salgono sul podio

Si sono svolti a Montecatini i Campionati Regionali Giovanili di scacchi con oltre 100 ragazzi fra i 6 e i 18 anni da tutta la Toscana: i ragazzi della Mens Sana Scacchi di Siena erano in 5 ed hanno conquistato ben 3 posizioni sul podio. Orlando Pin si conferma una garanzia e vince il torneo under 12. Nella stessa categoria il promettente Hermes Ferrigolo si è classificato terzo. Nella categoria under 14 Francesco Masci si è classificato secondo. Daler Amonov e Jiabao Liu si sono classificati nelle prime posizioni nei tornei under 16 e under 18. Siena ha da poco toccato quota 100 iscritti.