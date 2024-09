Mens Sana in campo. Sfida a San Miniato

Torna in campo oggi alle 17,30 la ‘Note di Siena’ Mens Sana per il secondo test amichevole del suo lungo pre campionato. Avversario dei biancoverdi è l’Estrusca Basket San Miniato, team di serie B Interregionale dove dalla passata stagione milita il grande ex Marco Menconi. Sarà un buon test per la formazione di Betti che martedì sera a Colle contro Valdelsa Baskete (serie D) è parsa logicamente ancora in rodaggio.

"Dal punto di vista emotivo per me è stato un esordio particolare - sottolinea il centro biancoverde Jacopo Ragusa -: c’erano tanti tifosi a vederci, una cosa alla quale, soprattutto per una amichevole, non ero abituato. In campo è stata dura fisicamente perché siamo ancora piuttosto pesanti di gambe e credo si sia visto. Però credo che i primi segnali siano positivi. Piano piano stiamo costruendo la squadra che saremo e che vogliamo essere". Da oggi il livello degli avversari salirà nettamente. "Ci aspetta una partita ovviamente più difficile - afferma il giocatore - visto che San Miniato gioca in B Interregionale e ha molta esperienza. Troveremo una squadra che però arriva nelle nostre stesse condizioni, credo, a questa partita perché siamo tutti all’inizio della preparazione e la stanchezza si fa sentire".

Mercoledì 11 alle 20 sul parquet dell’Olimpia Legnaia, altro test amichevole contro un team di serie B Interregionale.

Una settimana più tardi, il 18 settembre, nuovo scrimmage ‘a casa’ di coach Betti, ovvero sul parquet della Abc Castelfiorentino (palla a due alle 20). L’ultimo impegno di preseason per capitan Pannini e compagni sarà in Viale Sclavo contro Agliana il 21 settembre alle 18,30. La prossima settimana intanto inizia la campagna abbonamenti ’Insieme siamo cresciuti, vogliamo crescere ancora’. Per coloro che non potessero recarsi in segreteria per l’acquisto degli abbonamenti, sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico, con una mail a [email protected].

g.d.l.