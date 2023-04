Menguzzo ad Arezzo Salvemini alla Stradale

Un nuovo dirigente alla Polizia Stradale di Siena. Il vice questore Daniela Salvemini ha assunto l’incarico a seguito del trasferimento del vice questore aggiunto Ameglio Menguzzo alla Questura di Arezzo. La dottoressa Daniela Salvemini, foggiana di 56 anni, si è recata ieri in via del Castoro per un saluto al questore Pietro Milone. La dirigente è entrata a far parte della Polizia di Stato nel 1990 nel ruolo ispettori, quando, al termine del relativo corso, è stata assegnata alla Questura di Foggia, dove ha prestato servizio fino al gennaio 2002. Nel frattempo ha portato a termine gli studi universitari conseguendo, nell’aprile 1991, la Laurea in Giurisprudenzai. Superato, quindi, il concorso per commissari è stata assegnata alla questura del Verbano Cusio Ossola con l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Nel novembre del 2009 è stata assegnata alla Stradale di Verbania con l’incarico di Dirigente. Dal novembre 2012 fino al luglio 2014, ha svolto l’incarico di Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Campobasso, per poi essere trasferita al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni a Roma.