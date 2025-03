’Memoria ed etica dell’archeologia’ . Evento al teatro di San Casciano dei Bagni

Stasera, alle 17.30, al Teatro dei Georgofili Accalorati di San Casciano dei Bagni, si terrà la conferenza pubblica dell’antropologo Fulvio Cozza (foto) dal titolo ‘Abitare il mondo. L’archeologia di San Casciano dei Bagni. Una restituzione’. Cozza, grazie a un assegno di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena, sta lavorando a un progetto importante: ’Memoria ed etica dell’archeologia a San Casciano dei Bagni’. Nel 2024 l’antropologo ha vissuto nove mesi nel comune termale, ha osservato le dinamiche del paese e ha intervistato circa 300 abitanti. "Lo studio è una mappatura della memoria orale legata all’archeologia – racconta Cozza – dalle leggende popolari ai racconti della cultura contadina. Ci sono stati rinvenimenti negli anni, mai denunciati, perché dai contadini passavano nelle mani dei proprietari terrieri o dei fattori financo ai sacerdoti per approdare, spesso clandestinamente, agli antiquari dell’800 e inizio ‘900. Da questo racconto sono scomparsi i contadini e la loro storia. Il nostro compito è restituire una verità, rimettere il mondo contadino dentro la storia dell’archeologia". Cozza dice di aver trovato una comunità accogliente come mai era successo in precedenza. "Anche se la maggior parte degli abitanti è composta da anziani e nei racconti ho trovato una grande nostalgia del passato – continua – c’è anche una precisa sensazione di essere in lotta per non scomparire. C’è un grande desiderio che il paese si ripopoli nuovamente. Il contesto delle attività culturali aiuta molto e rende orgogliosi gli abitanti".

Intanto torna protagonista su Rai Storia la seconda parte del documentario ‘In carne e in bronzo’ sugli scavi del Bagno Grande. Lunedi alle 21 sarà proiettato anche al Teatro comunale. Dopo il successo della prima puntata, l’autrice Brigida Gullo e il regista Eugenio Farioli Vecchioli sono tornati a raccontare le emozionanti scoperte dei bronzi. Nl programma ‘Italia, viaggio nella bellezza’ andranno in onda le scoperte più recenti.

Federica Damiani