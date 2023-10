"Medio Oriente, preghiamo per la pace"

Un momento grave e difficile per tutto il mondo perché la pace, come la guerra, in ogni parte della terra riguarda tutti, nessuno escluso. La mia preghiera per tutte le vittime innocenti del nuovo conflitto che coinvolge israeliani e palestinesi". È quanto dichiara il cardinale Augusto Paolo Lojudice: "Il mondo è lacerato, da numerosi conflitti. Alcuni – aggiunge – si protraggono da oltre mezzo secolo, ma noi non dobbiamo rassegnarci alla guerra. Dobbiamo ancora di più contribuire affinché la pace non sia più un lusso, ma il legame che unisce tutti i popoli della terra". Conclude Lojudice: "Invito le comunità a me affidate, nelle celebrazioni domenicali, a pregare per la pace e per la tante, troppe vittime di inutili e assurdi conflitti, dall’Ucraina, al Nagorno Karabakh, al Medio Oriente".