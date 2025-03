Medicina e IA. Ad Agorà. Valter Fraccaro

’Macchina, cura, responsabilità. Perché solo l’umano cura l’umano’. Questo il titolo dell’evento che si terrà lunedì 10 marzo alle 16.30, nell’aula 6 del centro didattico dell’Aou Senese, all’interno di Agorà, il progetto di comunicazione per fare e promuovere cultura all’interno dell’ospedale.

Il tema sarà il rapporto tra intelligenza artificiale e medicina con un intervento di Valter Fraccaro, presidente della Fondazione SAIHUB, voluta e creata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena (che ne è il principale finanziatore) e dall’Università di Siena per mettere a fattor comune energie e competenze dell’ecosistema senese, ad iniziare dal settore delle scienze della vita. Sono fra i soci fondatori anche la Fondazione Toscana Life Sciences, Confindustria Toscana Sud, il Comune di Siena e la Rete SAIHUB (rete di impresa che attualmente riunisce 14 aziende italiane, specializzate in soluzioni di intelligenza artificiale). E anche l’Azienda ospedaliero universitaria Senese ha aderito alla Fondazione SAIHUB, in qualità di membro ordinario. L’evento di lunedì è in presenza, aperto alla cittadinanza e viene trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Aou Senese.