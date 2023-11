Medicina di genere. Primo incontro di ’Salute in contrada’

Ripartono gli incontri del progetto ’Salute in Contrada’, un percorso intrapreso da anni dalle Commissioni solidarietà e mutuo soccorso delle Contrade, per informare su argomenti quotidiani legati a salute, igiene e sanità. Oggi dalle 17,30 nei locali della Pania della Nobile Contrada del Nicchio, dunque, sanitari specialisti affronteranno il tema della medicina di genere in un appuntamento dal titolo ’A ciascuno la sua salute: differenza tra uomini e donne’. Fra i relatori, ai quali sarà possibile rivolgere domande, Serenella Civitelli (coordinatrice Centro salute e medicina di genere Aous) si occuperà di salute in ottica di genere; la cardiologa Luna Cavigli parlerà delle differenze di genere legate allo sport; lo psicologo Andrea Pozza, invece, affronterà il tema dei social media e salute psicologica, a proposito dei fattori di rischio e protettivi in adolescenza secondo un’ottica di genere.