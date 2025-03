Medicina di emergenza-urgenza: "Specializzazione senza domande"

Nessuna domanda per l’alloggio offerto dal Comune agli studenti universitari, perché non ci sono ancora iscrizioni alla Scuola di specializzazione di Medicina di Emergenza urgenza. Dunque nemmeno il ‘caro affitti’ tiene il passo della crisi di vocazione di Medicina. Il nodo viene al pettine anche quest’anno, con il Comune di Siena costretto ad ampliare i possibili beneficiari dell’appartamento, messo a disposizione da Asp in via Stalloreggi, perché di specializzandi della Scuola di Emergenza-urgenza non c’è traccia.

Era l’ottobre scorso quando il Comune convocava Università e AouSenese per un confronto sulle scuole di specializzazione mediche, nel corso del quale l’assessore Giuseppe Giordano annunciava la concessione di un alloggio gratuito per un anno (contratto di locazione a carico del Comune del valore di 9mila euro) a tre medici specialisti in formazione iscritti al primo anno della scuola di Medicina di emergenza-urgenza. Il 6 febbraio scorso è uscito il bando, ma ad un mese di distanza non è arrivata alcuna richiesta, pertanto il Comune ha deciso di estendere la partecipazione agli specializzandi di altre scuole mediche, con scadenza il 17 marzo e alloggio a disposizione dal 1° aprile. "Alla scadenza dell’avviso non sono prevenute domande di partecipazione per la mancanza di immatricolati nella scuola stessa – spiega l’assessore Giordano –. Abbiamo avviato questa sperimentazione per attrarre specializzandi di scuole a bassa densità iscrittiva, a partire dall’Emergenza urgenza, che è in crisi a Siena come in tutta Italia. Ci siamo mossi per tempo, nell’ottobre scorso e non pensavamo di arrivare a questo punto senza iscrizioni.. Per cui ora usciamo con un secondo avviso mettendo a disposizione lo stesso alloggio per gli studenti di altre scuole mediche come Anestesiologia e rianimazione, Medicina interna, Oncologia medica, Igiene e medicina preventiva, Anatomia patologica e Malattie infettive e tropicali".

Possono partecipare gli specializzandi residenti in un comune distante almeno 100 chilometri da Siena. La graduatoria sarà determinata sulla base di criteri quali distanza della residenza da Siena, Isee, voto di laurea ed età dello studente.

Al di là della buona intenzione del Comune, torna dunque alla ribalta la crisi di alcune scuole di specializzazione e di alcune professioni mediche poco attrattive, un problema nazionale. Sempre nell’ottobre scorso l’Università aveva confermato che le sofferenze principali si registravano in Medicina di emergenza-urgenza e, in grado minore, in Anatomia patologica, Microbiologia, Igiene e Anestesia e rianimazione. Sono 34 le scuole di specializzazione accreditate all’ateneo senese con circa 280 posti: se l’ultima arrivata è Malattie infettive, nel 2025 l’ateneo lavora al ritorno di Chirurgia vascolare e Neurochirurgia.

Paola Tomassoni