Medaglia d’oro al merito della sanità. Mattarella la consegna a Trabalzini

di Massimo Cherubini

La medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica è stata conferita dal presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Sanità, al professor Franco Trabalzini nato e cresciuto in terra poliziana, laureatosi con il massimo dei voti e la lode, in medicina e chirurgia presso l’Università di Siena. Si è poi specializzato, sempre con il massimo dei voti, in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, sempre presso la nostra Università mentre quella in neurochirurgia l’ha conseguita presso l’Università degli studi di Padova. Ricco il curriculum dove sono riportate non solo le tappe della sua primaria attività ma anche i numerosi convegni, conferenze, attività scientifica con molteplici pubblicazioni.

Il professor Trabalzini inizia la sua attività nel 1997 alla Asl 12 veneziana come dirigente medico di primo livello assistente medico. Poi, prima di arrivare alle Scotte dove ha lavorato con innumerevoli riconoscimenti dal 2010 al 2016, è stato con un crescendo di incarichi all’Università di Padova. Nell’arco di tempo dei suoi incarichi a Padova e Siena ha lavorato presso l’Asl 9 di Treviso in convenzione per la chirurgia dell’impianto cocleare, contemporaneamente ha lavorato, sempre in convenzione, con la Asl Toscana Centro. Dal luglio del 2016 fino ad oggi assume l’incarico di dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer dove attualmente è responsabile del reparto otorinolaringoiatroa ospedale pediatrico Meyer IRCCS, e professore associato in otorinolaringoiatria dell’Univerità degli Studi di Firenze.

Dal 2000 al 2021 Franco Trabalzini ha eseguito 6338 interventi. Dal 2016 l’attività assistenziale del professore, noto in tuto il mondo (prima di arrivare al Meyer è stato corteggiato a lungo da importanti cliniche del Canada) è stata incessante. Sono ben sessantotto le pubblicazioni da lui scritte, anche in sinergia con dei colleghi. Tutt’oggi non manca di fare ambulatorio alla Scotte. Prima della medaglia d’oro al merito della sanità pubblica Franco Trabalzini ha ottenuto molteplici riconoscimenti. Tra questi spicca il premio scientifico "Carlo Serafini" conferitogli nel 2012. E’ Cavaliere dell’Ordine San Gregorio Magno. Risiede a Firenze, ma a Montepulciano stazione mantiene ancora la casa di famiglia dove, quando era consentita la libera professione, ha esercitato.