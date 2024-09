Mazzola, Iacoponi stende l’Asta

MAZZOLA

2

ASTA TAVERNE

0

MAZZOLA (3-5-2): Fontanelli; Forconi, Iacoponi, Bonechi; Boumarouan (36’ stParricchi), Zanaj (12’st Gucci), Camilli, Barducci, Vecchiarelli; Borri (23’st Leonardi), Bouhamed (41’stCampera). Panchina: Masiero, Majuri, Landozzi, Zeppi, Pasqualetti, Conticelli. Allenatore Ghizzani

ASTA (4-3-3): Petrucci; Batoni, Manganelli, De Vitis, Bardotti; Di Leo (16’st Falugiani), Cannoni, Ceccatelli (36’st Pittalis); Discepolo, Camara (29’st Rivas Garrido), Bandini. Panchina: Ceccherini, Seri, Parricchi, Curcio, Cala Campana, Cappelli. Allenatore Bartoli

Arbitro: Mascelloni di Grosseto (Rugi - Giovanili).

Reti: 19’ st e 26’st Iacoponi.

Note: ammoniti Iacoponi, Ceccatell, Bonechi, Batoni, Manganelli, De Vitis, Discepolo.

SIENA - Il derby di Coppa Italia lo vince il Mazzola grazie a due angoli fatali sfruttati da Iacoponi, difensore con un passato anche in A, arrivato in estate alla corte di Ghizzani. Il match inizia a ritmi alti con gli arancioblu pericolosi: Discepolo al 7’ calcia con il sinistro e colpisce la traversa. I padroni di casa rispondono con Barducci che tenta il suggerimento per Borri, anticipato da Petrucci. Tra il 36’ ed il 38’ l’Asta mette a referto due occasioni con la punizione di Bandini deviata in corner da Fontanelli e un tiro da dentro l’area piccola di Ceccatelli, alto. Nella ripresa calano i ritmi e a stappare la partita è al 19’ Iacoponi che insacca di testa il corner di Camilli sfruttando un’uscita errata di Petrucci. Cinque minuti e ancora Iacoponi stacca di testa su cirner per il 2-0. Discepolo trova anche il gol a tempo scaduto ma è annullato per fuorigioco. Ritorno il 18 settembre.