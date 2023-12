"Mazzarelli: "Grave che l'amministrazione non comprenda l'importanza di contrastare la violenza maschile"

La capogruppo Pd, Giulia Mazzarelli (foto) interviene sulla mozione a firma Partito Democratico e Progetto Siena che aveva l’obiettivo di impegnare il Comune ad azioni di contrasto alla violenza maschile sulle donne. "L’obiettivo della mozione era di impegnare il Comune ad alcune azioni concrete, ad esempio quella di rinnovare il protocollo operativo contro la violenza maschile sulle donne (scaduto da anni) – dice Mazzarelli – che consiste nell’organizzazione e gestione di una rete di soggetti istituzionali, con il Comune capofila, che possa agire nel contrasto della violenza e nella presa in carico delle vittimae". Mazzarelli aggiunge: "Si voleva poi spronare l’amministrazione ad aderire all’accordo territoriale di genere, per organizzare progetti con le scuole". Mazzarelli conclude: "È grave che l’amministrazione non abbia compreso l’importanza di essere uniti in questa lotta. La maggioranza ha sottolineato la necessità di intervenire nella repressione, piuttosto che proporre delle modifiche, dimostrando di essere più interessata a distinguersi che al miglioramento della città".