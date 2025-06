Appello della Pubblica assistenza. Sottoscrizione per un’ambulanza

A Poggibonsi la Pubblica assistenza lancia una sottoscrizione all’interno della comunità per acquistare un’ambulanza da impiegare nelle emergenze. Nella sede di via Dante abbiamo incontrato Giovanni Di Fede, che ha appena assunto la presidenza dell’organizzazione. Circa mille soci, un centinaio di volontari e il gruppo dei dipendenti: una struttura definita solida da Di Fede, che ringrazia il Consiglio che ha da poco ceduto il testimone nel direttivo di un ente che si è avvalso nell’ultimo triennio della guida di Manuela Becattelli. L’atto iniziale del mandato di Giovanni Di Fede è quindi il capitolo ambulanza: "È aperta una sottoscrizione - spiega - per l’acquisto del mezzo che metteremo a disposizione delle esigenze della popolazione. Quando saremo presenti sul territorio per varie iniziative, come è avvenuto in occasione della Notte bianca a Poggibonsi, offriremo a tutti l’opportunità di sostenere il progetto con una donazione. Anche con un euro, per esempio, sarà possibile esprimere generosità: vogliamo arrivare alla cifra di 30mila euro per centrare l’obiettivo di un veicolo per il soccorso, con l’intento di incrementare il parco automezzi attuale. Abbiamo stipulato in proposito un accordo con la Pubblica assistenza di Firenze Peretola per l’acquisto di un veicolo seminuovo e attrezzato per le emergenze". Il presidente indica la strada da seguire anche da altri profili: "Occorre investire sui giovani - afferma - per permettere alla Pubblica assistenza di Poggibonsi di crescere in termini di ‘attrattività’. Un luogo in cui spendere il proprio tempo libero in socialità, in aspetti valoriali rilevanti che sappiano unirsi alla gratuità e alla generosità che sono alla base della scelta del volontariato in un contesto in piena trasformazione. Oggi a chi presta servizio sono richieste la professionalità, le competenze e una notevole propensione al rapporto umano". Pubblica assistenza è anche protezione civile... "Un gruppo che possiede una sua peculiarità per merito di addetti in continuo aggiornamento che partecipano a esercitazioni e corsi specifici. Persone capaci che si affiancano ai colleghi delle altre associazioni (Misericordie di Poggibonsi e di Staggia Senese, Anpana Siena, Vab Valdelsa) nella gestione delle emergenze quando si verificano eventi collegati a situazioni meteo a volte fuori controllo".

Paolo Bartalini