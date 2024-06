Maturità, il ’toto tracce’. Da Marconi a Matteotti dal clima alle sfide della Ai

E’ la prima grande prova della vita l’esame di maturità, preludio all’ingresso all’università per alcuni e nel mondo del lavoro per altri. Oggi inizia l’esame di Stato per i ragazzi delle quinte classi della scuola secondaria di secondo grado: nella provincia di Siena sono 2.145 gli studenti alla prova di maturità, 1.194 la sostengono in un istituto del capoluogo. L’esame conclusivo ha inizio oggi alle 8.30 con la prima delle tre prove, lo scritto di italiano; la seconda, ancora una prova scritta e nazionale, su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline. È prevista una ulteriore prova scritta in alcuni indirizzi di studio. La terza prova è un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare per valutare la capacità dello studente di cogliere i nessi tra i diversi saperi. A vigilare sul corretto svolgimento delle prove e a valutare i ragazzi è la commissione d’esame, formata da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni.

Nella nostra provincia sono state costituite 63 commissioni d’esame. Il punteggio minimo per superare l’esame è 60 centesimi e il punteggio massimo è 100 (con possibilità di lode). Oltre duemila ragazzi senesi avranno a questo punto passato la ‘notte prima degli esami’ alle prese con il ‘toto-tracce’, i possibili temi di italiano, mandati agli istituti dal Ministero dell’istruzione e uguali per tutti. Le tracce saranno 7, su attualità, analisi del testo e testi argomentativi: c’è chi scommette sull’anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, la nascita 150 anni fa di Guglielmo Marconi e quella 120 anni fa di Robert Oppenheimer. Facile pensare ad un approfondimento sul cambiamento climatico e le nuove frontiere aperte dall’intelligenza artificiale. Tra gli autori più gettonati ci sono Pirandello, Manzoni e Ungaretti, c’è anche chi evoca Leopardi, che manca da tempo.

Ma occhio alle fake news: è la raccomandazione di Polizia Postale e portale Skuola.net con ‘Maturità al sicuro’, campagna di sensibilizzazione per ‘smontare’ le principali notizie false sull’argomento. Quasi uno studente su 4 è convinto che durante le prove scritte gli smartphone si possano tenere, quando, invece, devono essere consegnati al banco della commissione. E lo stesso vale per lo smartwatch. La campagna Maturità al sicuro ricorda poi la necessità di presentarsi con un documento di identità e di non introdurre fogli oltre a quelli forniti dalla commissione. Le tracce on line nella nottata? Una credenza illusoria, con il rischio di passare la vigilia ‘in bianco’.

Paola Tomassoni