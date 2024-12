Mattia Ciappi diventa assistente parlamentare di Nicola Zingaretti a Bruxelles

Mattia Ciappi varca la soglia del Parlamento europeo. Il giovane consigliere comunale di Poggibonsi è divenuto assistente parlamentare di Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito democratico a Bruxelles. Venticinque anni, una laurea in Giurisprudenza all’Università di Siena e un percorso nella pratica forense in uno studio legale di Poggibonsi, Ciappi dà il via dunque a questa nuova esperienza istituzionale nell’organo legislativo che rappresenta le popolazioni dell’Unione Europea.

"A novembre sono stato contattato dall’onorevole Zingaretti e dal suo staff – spiega Ciappi – per una mia eventuale disponibilità a trascorrere un periodo di sei mesi a Bruxelles come assistente parlamentare. E in questo mese è iniziata ufficialmente la mia attività".

Con quali mansioni?

Compiere un monitoraggio legislativo

Studiare i dossier europei

Seguire le Commissioni Itre (Industria, ricerca, energia) e Afet (Affari esteri)

Dare una mano nell’organizzazione delle iniziative politiche

Rapportarsi anche con i parlamentari di altre forze

Quali sono le sensazioni, per adesso, a pochi giorni dall’incarico?

"Una grande occasione di formazione politica e professionale. Un itinerario di crescita da mettere al servizio della mia città e della Valdelsa, tornando poi a Poggibonsi. Sono grato al capodelegazione Nicola Zingaretti per avermi concesso questa opportunità, segno di notevole attenzione anche verso le realtà di provincia".

Consigliere anziano (ovvero, il più votato) nella seduta di insediamento dell’assemblea a Poggibonsi lo scorso 10 luglio, Mattia Ciappi guarda così al futuro...

"Dopo gli anni di militanza di partito, di incontri, di iniziative sul suolo cittadino, la possibilità di un viaggio nel cuore delle istituzioni europee non può che rivelarsi utile".

In quali campi?

"Ad acquisire per esempio una maggiore visione d’insieme della complessità della politica e dei riflessi delle politiche dell’Unione sul territorio".

A proposito: e in occasioni delle sedute consiliari a Poggibonsi?

"Vivrò a Bruxelles per un arco di tempo nel complesso limitato. In alcuni momenti mi muoverò da pendolare fra la capitale belga e la Valdelsa - chiude Ciappi - cercando di partecipare il più possibile alle riunioni del Consiglio comunale".