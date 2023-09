"Match a Siena: detenuti, avvocati e vecchie glorie della Fiorentina"

Una partita speciale quella che si svolgerà fra le mura del carcere di Ranza a San Gimignano. Scenderanno in campo anche vecchie glorie della Fiorentina. Celeste Pin, per esempio, difensore e bandiera viola per cui ha giocato anche la finale Uefa persa contro la Juventus. Con lui ci sarà fra gli altri che un altro ex difensore, Aldo Firicano. "Una bellissima iniziativa – sottolinea la direttrice dell’istituto penitenziario Maria Grazia Giampiccolo – perché lo sport, se vissuto in modo bello e importante può rappresentare un percorso di crescita e di rispetto dell’altro. Poter oltretutto mettere insieme varie rappresentanze è anche un’occasione di integrazione".

Rappresentanze: la direttrice parla al plurale poiché lunedì 2 ottobre a varcare il cancello del carcere di Ranza sarà non soltanto la formazione delle vecchie glorie Viola con ’Shalom’ ma anche quella degli avvocati della provincia di Siena – in prima fila Manfredi Biotti e Alessandro Betti ma del gruppo fa parte tra gli altri Cristiano Vecoli –, sempre presenti quando c’è da mettersi in gioco per unire sport e solidarietà. Al torneo a quattro parteciperà poi la squadra della polizia penitenziaria e quella dei carcerati. "Nel caso di questi ultimi vi prenderà parte – chiarisce la direttrice Giampiccolo – la formazione del polo universitario che ha vinto il torneo interno a Ranza fra le squadre di detenuti che potranno assistere tutte alla sfida di lunedì. Poiché conosco molto bene don Andrea Cristiani, fondatore del ’Movimento Shalom’, avevo chiesto di venire con le Vecchie glorie, i campioni del cuore. Saranno con noi quattro di loro insieme al gruppo di Shalom". "Ringrazio don Andrea e la direttrice Giampiccolo – spiega Luca Gemignani di ’Shalom’ – che ci permette di toccare con mano la realtà del carcere entrando in contatto diretto con gli ospiti. E’ per noi e speriamo anche per loro un momento di alta umanizzazione che rende più nobile uno sport come il calcio talvolta al centro di polemiche ma in questo caso stupendo mezzo di fratellanza, di incontro e condivisione".

La.Valde.