Masterplan, trasporto sanitario e Colibrì

Proseguono i confronti tra la direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e il mondo del volontariato che opera nel trasporto sanitario: l’ultimo summit si è tenuto alla Misericordia di Siena in Strada del Mandorlo. Tanti i temi trattati, dai cambiamenti per il trasporto sanitario in relazione al Masterplan dell’Aou Senese fino al rinnovo della convezione per il Progetto Colibrì (un’ambulanza con equipaggio dedicata esclusivamente alle dimissioni ospedaliere dai reparti di Pronto Soccorso e Obi), con coinvolgimento anche dell’Asl sudest.

"I protocolli siglati con le associazioni di trasporto sanitario – ha commentato il dg Antonio Barretta – prevendono questo tipo di incontri pubblici oltre che l’istituzione di un tavolo istituzionale per risolvere criticità e condividere progettualità comuni, con incontri periodici".

"Si è trattato del secondo momento di ascolto con la Direzione aziendale dell’Aou Senese e le nostre Confraternite – ricorda l’avvocato Patrizia Palumbo, presidente di Siena Soccorso, associazione coordinatrice delle 43 Misericordie della provincia di Siena –. L’ascolto ha già portato alcuni risultati: la procedura per l’accesso dei soccorritori al Pronto Soccorso, gli stalli per la sosta dei mezzi nel presidio ospedaliero, oltre alla riapertura della Discharge room. Infine la conferma che avremo uno spazio per la sanificazione delle autoambulanze vicino al pronto soccorso".