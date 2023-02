Master in scadenza Ultimi giorni per iscriversi ai corsi

Ancora possibile iscriversi a Master dell’Università di Siena. Il 1° marzo scadono le iscrizioni ai master di primo livello in Fisioterapia applicata allo sport; Infermieristica di area critica e dell’emergenza; e ai master di secondo livello in Advanced Endodontics; Advanced Microscopic Endodontics; Bioinformatica e Data Science; Drug Design and Synthesis; Lean Healthcare Management; Management del patrimonio culturale; Orofacial Pain and Temporomandibular disorders; Ortodonzia clinica con tecnica Damon: dalla ortopedia dentofacciale al self-ligating; Ortodonzia clinica con tecnica Straight-Wire Mirabella; Prosthodontics and New Technologies; Scienza e tecnologia cosmetiche; Tecnologie farmaceutiche industriali.