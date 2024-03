Master di primo e secondo livello. Iscrizioni in scadenza

È ancora possibile iscriversi ad alcuni Master dell’Università di Siena. Scadono il 15 marzo le iscrizioni ai master di primo livello in Fondamenti di fitoterapia; Il Codice Rosa; Infermiere territoriale; Liquid Biopsy; Management per le professioni sanitarie; Master per le funzioni di coordinamento nelle Professioni sanitarie; Medical genetics. Sempre entro il 15 marzo le iscrizioni per i master di secondo livello in: Divulgazione scientifica; Fitoterapia; Health services management; Inquadramento clinico e terapeutico dei sanguinamenti uterini anomali; Medical Writer in area regolatoria.