Massimo Granchi. La grande sfida del Campiello

Un senese al Premio Campiello 2025. È Massimo Granchi, e anche se sulla carta d’identità c’è scritto che è nato a Cagliari, anche se quel legame con la sua terra d’origine è, come accade sempre con le terre d’origine, tutt’ora molto forte, vive a Poggibonsi da tanti anni ed è molto attivo sul piano della promozione culturale del territorio, anche con l’associazione Gruppo scrittori senesi di cui è stato il fondatore. È ideatore e coordinatore del Premio letterario Toscana, del Premio letterario Città di Siena e del Premio lannas Città di Quartu S. Elena.

Al Campiello è in lizza con il suo romanzo ‘La memoria della vite’, pubblicato e presentato al Premio da Arkadia editore. È vero che il concorso è ancora alla prima fase e ci sarà da superare il giudizio dei giurati per essere inclusi tra i semifinalisti, e quindi procedere alle fasi successive, ma già il fatto di essere presente in quella lista è per Granchi motivo di grande soddisfazione. "Già soltanto essere associato a questo nome mi sembra incredibile – commenta lo scrittore – verrebbe da dire, come a Sette e mezzo, ‘E sto’. Per me è davvero un grande onore essere in qualche modo legato a questo premio".

Di riconoscimenti per la sua attività letteraria ne ha già collezionati diversi, tra i quali il Premio online Scrittore toscano dell’anno, il Premio della giuria Memorial Vallavanti Rondoni, il Premio Murex Città di parole, il Rive Gauce Festival, il Premio Città di Montefiorino, il Premio Città di Sarzana e il Santucce Storm Festival. ‘La memoria della vite’ è il suo quinto romanzo. Racconta la storia di Gabriel, un ragazzo di origine colombiana che vive con la mamma e il fratello minore in un condominio di Roma. Suo padre ha fatto perdere le tracce. Nello stesso palazzo vive Sole, la migliore amica di Gabriel che nasconde un passato tormentato. Sua madre Liliana ha fondato un’agenzia di badanti. Tre vite che si intrecciano, quando un evento drammatico imporrà loro dei cambiamenti, che porterà i protagonisti ad affrontare le loro paure e i loro demoni.

Riccardo Bruni