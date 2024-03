Massetana, da oggi i tagli e le chiusure

"Lavori attesi che hanno come obiettivo quello di ripristinare la viabilità, la sicurezza stradale e ambientale di una zona strategica per l’assetto viario cittadino". Così l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini spiega l’avvio del cantiere in strada Massetana, programmato, condizioni meteo permettendo, per questa mattina. "Si tratta di un intervento – aggiunge – che ha impegnato l’amministrazione in una lunga progettazione, corredata di tutte le procedure formali e dei pareri previsti dalle normative. I lavori richiedono l’abbattimento di alcuni pini considerati, dalla relazione agronomica, ad alto rischio". "Nelle elaborazioni – spiega ancora Bianchini – sono stati valutati i potenziali danni generati dalla caduta a terra di un albero, o parti di esso. Le piante saranno sostituite con specie ritenute più consone a quelle esistenti. Il nuovo filare stradale quindi sarà costituito da ventidue tigli e ventidue frassini. Le piante scelte sono inoltre inserite nell’elenco predisposto dalla Regione degli alberi che consentono un abbassamento dei fattori inquinanti, quali poveri sottili".

Si ricorda che - aggiunge l’assessore - nel 2023, proprio a marzo è stato fatto un intervento molto esteso in piazza Amendola, dove sono stati potati settantaquattro esemplari di pino e sostituiti undici giudicati a rischio di cedimento elevato".

"Vista l’importanza di questo asse viario – conclude Bianchini – che collega le zone limitrofe della città al centro storico, è fondamentale, nei confronti della cittadinanza e con riguardo alla tutela della pubblica incolumità, che il Comune elimini il rischio e attui tutte le azioni per la messa in sicurezza della strada".