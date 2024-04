Massaggio per ridurre lo stress, formati 18 operatori senesi

Il 15 aprile a Campostaggia si è concluso il secondo ciclo di formazione dell’Asl Sud Est sul Caring massage. Il Comitato Unico di Garanzia aziendale ha organizzato l’appuntamento per assegnare i certificati di qualificazione ai 18 partecipanti della provincia di Siena. Questi seguono i colleghi grossetani che hanno concluso il ciclo lo scorso novembre. Il Caring massage è un massaggio a pressione moderata che può essere offerto a tutte le persone costrette a letto e può rappresentare un aiuto per ridurre la sofferenza morale, il senso di solitudine e le difficoltà di comunicare. Tra le possibili applicazioni del massaggio ci sono riduzione stati d’ansia, dolore e utilizzo di farmaci; facilitazione del sonno; riduzione degli stati agitativi. All’ospedale Misericordia di Grosseto è aperto da qualche anno un ambulatorio per il Caring massage rivolto a pazienti e ai dipendenti Asl.