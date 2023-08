Masgalano Ecco tutti i punteggi La Civetta eccelle per l’Assunta

Il Masgalano 2023 è stato vinto com’è noto dalla Torre. Ecco tutti i punteggi ufficiali diramati ieri dal Comune dopo la riunione della Commissione Masgalano presieduta da Emiliano Muzzi. Di seguito il punteggio per tutte e 17 le Consorelle della passeggiata storica di luglio, quindi di quella di agosto e poi il punteggio finale ottenuto fra parentesi. Come si vede la Civetta, giunta alle spalle di Salicotto, ha fatto meglio della Torre per il Palio dell’Assunta mentre i vincitori hanno prevalso di diverse lunghezze per Provenzano. Terza è giunta la Chiocciola.

Torre: 340,8, 339,5 (680,3), Civetta: 333, 343 (676), Chiocciola: 335,2, 339,2 (674,4),Lupa: 337, 331 (668), Leocorno: 335,329 (664), Nicchio: 333,3, 328 (661,3), Selva: 316,5, 344 (660,5), Valdimontone: 329, 325 (654), Aquila: 322,2, 330,2 (652,4), Bruco: 325, 327,2 (652,2), Giraffa: 327,8, 323,8 (651,6), Istrice: 330,7, 318,8 (649,5), Tartuca: 315,8, 331,8 (647,6), Onda: 318,3, 316 (634,3), Oca: 333,300,5 (633,5), Drago: 292,7, 323,2 (615,9), Pantera: 289,307,5 (596,5):

Non si sa ancora quando avverrà la consegna del Masgalano offerto dagli archivisti e realizzato da "Il Galeone". Probabilmente sarà il 16 settembre.