Martiri di Montemaggio. Mezzo secolo di Coppa

Successo per la 50ª Coppa Martiri di Montemaggio, riservata alla categoria Élite-Under 23. Dedicata ai 19 giovani partigiani fucilati dai nazifascisti sul Montemaggio il 28 marzo del ’44, la gara ha portato in città tanti appassionati di ciclismo. Mescolati al ritorno del turismo. Un inizio della stagione da grandi occasioni. Prima del via della corsa, la deposizione della corona di alloro alla lapide dei martiri nella loggia del Popolo da parte di due giovani dilettanti U23, Tommaso Senesi di San Gimignano della ’Gc Sissio Team’ e Giosuè Crescioli della ’Maltinti Banca Cambiano’. Dopo il via degli Under 23 in piazza Duomo dato dal sindaco Andrea Marrucci e dal campione del mondo cicloamatori e olimpionico lo svizzero Ricard Pascal, i 157 atleti si sono buttati sul percorso di 135 km fra i tradizionali saliscendi delle strade delle due province valdelsane con l’arrivo in piazza Duomo. Con il vincitore di questa storica Coppa Martiri Montemaggio è stato Andrea Alfio Bruno del team fiorentino Hopplà con il tempo 3.08.47 alla media di 42,906 km/h. Staccando di 10 secondi sull’ultimo strappo il gruppetto di inseguitori. Seconda piazza di Lorenzo Ginestra dell’Asd Swatt Club, terzo Matteo Regnanti, compagno di squadra di Bruno, quarto Jaspar Chris Lonsdale, unico straniero della Rostese, quinto posto Edoardo Burani della Hopplà. Iscritti 180, partiti 157, arrivati 89. E’ stata insomma una ’due giorni’ del ciclismo a doppia faccia con la Granfondo della Vernaccia e i suoi 240 ciclopedalatori e con la Montemaggio: nozze tra sport, storia e memoria. Una porta aperta sul turismo per gli operatori negli alberghi, fra i bar, i negozi, i ristoranti, etc. Un applauso alla complessa organizzazione del Gruppo Ciclistico San Gimignano.

Romano Francardelli