Martedì il Job day. Giornata dedicata a neodiplomati e laureati

Martedì 3 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, si svolgerà in ogni Centro impiego della provincia di Siena un evento rivolto ai giovani neodiplomati o neolaureati. Il Job day è una giornata dedicata ai giovani per far conoscere loro le opportunità che i Cpi posso offrire e anche per far conoscere agli operatori i bisogni che i giovani del territorio hanno per trovare insieme una forma di collaborazione e di supporto: sono opportunità occupazionali nei vari settori, opportunità di tirocinio o volontariato, opportunità formative e anche il programma Eures, i seminari specialistici e i prossimi eventi in programma.