Mari è il nuovo dg dell’Asl Centro. D’Urso e Barretta, via ai cantieri

Né Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est, né tantomeno Antonio Barretta, dg dell’azienda ospedaliero universitaria, sembravano allettati dall’idea di rientrare nella rosa di papabili per la poltrona di direttore dell’Asl centro, lasciata libera da Paolo Morello Marchese. E il presidente della Regione Eugenio Giani li ha accontentati entrambi: ieri, intervenendo nella seduta della commissione regionale sanità, presieduta da Enrico Sostegni del Pd, il presidente ha annunciato la sua proposta per l’incarico di nuovo direttore dell’Asl Toscana Centro: Valerio Mari, già interno all’azienda con l’incarico di direttore dello staff della direzione generale. E ’reggente’ in queste settimane di transizione.

I vertici della sanità senese restano così immutati. Almeno fino alle rispettive scadenze.

Il dg D’Urso era tra i più accreditati aspiranti alla direzione dell’Asl Toscana Centro, subito dopo Valerio Mari. Non credeva molto all’ipotesi, né sembrava desiderarla. E’ stato confermato a maggio del 2022 alla guida dell’Asl sud est, fino a primavera 2025 la sua poltrona è salda. Potrà dare così il via ai lavori per la trasformazione dell’ex Palazzo della Provincia nel poliambulatorio e nella sede di servizi socio sanitari avanzati per Siena e l’hinterland. L’accordo di programma per un progetto da 16 milioni di euro è stato già firmato diverse volte. Ora si tratta di concretizzarlo con i cantieri.

Non troppo diverso il discorso per il professor Antonio Barretta, direttore generale del Policlinico. La scadenza del suo mandato è a fine anno, la conferma è più che scontata visto il rapporto particolare con il presidente Giani e con i vertici della sanità regionale. Anche l’azienda ospedaliero universitaria ha di fronte cantieri e opere edilizie rilevanti. Il 29 settembre Barretta ha organizzato il confronto aperto con i senesi per fare il punto sui lavori di rinnovamento all’ospedale Santa Maria alle Scotte, su quelli già in essere e sui progetti futuri. ’Il Masterplan dell’Aou Senese - Ammodernamento, efficientamento energetico e nuove edificazioni’ è il titolo dell’incontro pubblico, convocato alle ore 15 del 29, nell’Aula magna del centro didattico.

"Vogliamo sentire le opinioni, i pareri e i contributi dei nostri utenti e pazienti – ha dichiarato Antonio Barretta -. Il coinvolgimento, la partecipazione e la condivisione delle idee sono elementi fondamentali per coordinare gli sforzi di miglioramento e orientarli verso obiettivi concreti, focalizzati sui cittadini".